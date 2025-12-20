В Красноярском крае многодетным семьям станет проще подтверждать свой статус. Депутаты краевого парламента приняли в первом чтении законопроект, по которому им не нужно будет оформлять бумажное удостоверение. Достаточно верифицировать свой статус через цифровую платформу MAX, а затем показывать штрих- или QR-код в приложении.
Министр социальной политики Ирина Пастухова пояснила, что в настоящее время подтвердить статус можно через МФЦ или портал Госуслуг. Новый механизм расширит возможности граждан, обеспечив безопасный и удобный обмен данными через национальный цифровой сервис, объединяющий функции мессенджера и госплатформы.
Затрат из бюджета не потребуется, ведь техническая инфраструктура уже создана на федеральном уровне. В дальнейшем это распространится и на другие категории льготников. Например, в тестовом режиме через платформу уже можно записаться к врачу.