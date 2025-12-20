Из Перми запустят туристические поезда по трём новым маршрутам

Каждый состав будет вмещать в себя около 400 туристов. Первый туристический поезд «Новогодний экспресс» отправится в путь уже 9 января. Он повезёт жителей Прикамья в Киров. Путешественники за день посетят Парк заповедных сказок, несколько музеев, зайдут в сувенирные магазины и прогуляются с экскурсоводом по новогоднему Кирову.