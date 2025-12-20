Из Перми запустят туристические поезда по трём новым маршрутам

Туроператоры Перми рассказали, что в 2026 году из Перми начнут следовать новые туристические поезда — они будут возить путешественников по трём маршрутам, передаёт интернет-газета ТЕКСТ.
Каждый состав будет вмещать в себя около 400 туристов. Первый туристический поезд «Новогодний экспресс» отправится в путь уже 9 января. Он повезёт жителей Прикамья в Киров. Путешественники за день посетят Парк заповедных сказок, несколько музеев, зайдут в сувенирные магазины и прогуляются с экскурсоводом по новогоднему Кирову.
В марте туристический поезд планируют запустить в Тобольск, а в мае — в столицу Татарстана Казань.
Напомним, первый туристический поезд отправился из Перми в сентябре. Он доставил путешественников в Челябинскую область. К моменту отбытия состава все места оказались разобранными. Туристы посетили национальный парк «Таганай», побывали на озере Тургояк, своими глазами увидели Златоустовскую оружейную фабрику и прошлись по музею автозавода «Урал».
