Вирус бешенства обнаружили еще в трех деревнях и селах Новосибирской области

На этой неделе вирус обнаружили в трёх сельских населённых пунктах региона. С 19 декабря карантин введён в селе Стеклянное Купинского района, селе Боровое под Новосибирском и деревне Букреево Плёсо Кочковского района. Об этом сообщает издание «Прецедент».
По данным источника, случаи заболевания зафиксированы в личных подсобных хозяйствах. Доступ посторонних лиц на эти территории ограничен. В пределах населённых пунктов действует запрет на перемещение животных, восприимчивых к вирусу. Карантинные меры планируется сохранять до середины февраля.
Специалисты напоминают, что бешенство передаётся человеку при укусах заражённых животных. При развитии клинических симптомов заболевание считается неизлечимым. Основной мерой профилактики остаётся своевременная вакцинация.
Ранее в начале декабря карантин по бешенству был введён в Бердске после нападения больной лисы на домашнюю собаку.