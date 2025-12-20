Вирус бешенства обнаружили еще в трех деревнях и селах Новосибирской области

На этой неделе вирус обнаружили в трёх сельских населённых пунктах региона. С 19 декабря карантин введён в селе Стеклянное Купинского района, селе Боровое под Новосибирском и деревне Букреево Плёсо Кочковского района. Об этом сообщает издание «Прецедент».