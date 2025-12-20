В Алуште отменили графики подачи воды по воскресеньям

Напомним, жители и гости курортного города с октября живут по урезанному графику подачи водоснабжения. Всему виной — дефицит ресурса в Изобильненском водохранилище после засушливого сезона. Так, алуштинцы получали воду с 6 часов утра до 22 вечера.