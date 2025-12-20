В Алуште отменили графики подачи воды по воскресеньям

В Алуште сняли часть ограничений в подаче воды. Как рассказала глава администрации Галина Огнева, это произошло благодаря недавним осадкам.
— По информации алуштинского филиала «Вода Крыма», ввиду прошедших осадков и сложившейся экономии воды принято решение отменить плановые отключения воды по воскресеньям, — написала она в своем телеграм-канале.
Напомним, жители и гости курортного города с октября живут по урезанному графику подачи водоснабжения. Всему виной — дефицит ресурса в Изобильненском водохранилище после засушливого сезона. Так, алуштинцы получали воду с 6 часов утра до 22 вечера.