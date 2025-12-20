На омских трассах из-за непогоды закрыли движение пассажирских автобусов и фур

На участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения:
— Р-402 Тюмень — Омск с 375+805 по 611+142 километры;
— Р-254 «Иртыш» Южный обход города Омска с 781+525 по 821+300 километры;
— Р-254 «Иртыш» с 655+334 по 805+459 километры.
Как уточнили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области, для указанных транспортных средств также вводится запрет на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, расположенным на территории всех муниципальных районов области.
Ориентировочное время окончания ограничения: до 00.00 часов ночи на 21 декабря 2025 года.
Уточняется, что время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
Напомним, около 12 часов субботу на трассе Омск Тюмень случилось страшное ДТП, в котором погибли пять пассажиров и водиетль автобуса «Омск — Крутинка». Еще восемь человек пострадали, среди них двое детей.