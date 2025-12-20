На омских трассах из-за непогоды закрыли движение пассажирских автобусов и фур

Омские правоохранители со ссылкой на «Сибуправтодор» сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная низовая метель, мокрый снег, ограничение видимости), с целью безопасности с 14:30 часов субботы, 20 декабря 2025 года, введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, тяжеловесных грузовых транспортных средств.