В Госдуме предложили увеличить норматив зачисления НДФЛ в муниципалитеты

«На органы МСУ действующим законодательством возложены важные полномочия, например: предоставление дошкольного и школьного образования, дополнительного образования детей, развитие детско-юношеского спорта (включая школьный спорт), создание условий для занятий спортом, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведение муниципальных спортивных мероприятий, санитарно-гигиеническое просвещение населения, предоставление малоимущим гражданам жилых помещений, содержание библиотек, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также ряд полномочий в иных социально значимых сферах», — отмечается в пояснительной записке.