В Башкирии меняют правила выписки рецептов

Об этом сообщил министр здравоохранения республики.

Источник: Башинформ

Очередное заседание по вопросам лекарственного обеспечения провели в Минздраве Башкирии. На нем руководитель ведомства и другие главврачи больниц приняли решение об изменении правил выписки рецептов: один препарат — один рецепт на одно наименование лекарства.

«Больше не нужно будет оформлять отдельный рецепт на каждую упаковку. Новый порядок потребует более тесного взаимодействия врача и пациента для своевременной коррекции терапии, но общий объем бюрократических процедур заметно сократится», — уточнил Айрат Рахматуллин.

По словам министра здравоохранения Башкирии, самой большой группой льготников в регионе остаются пациенты с сахарным диабетом.

«С коллегами разобрали вопросы обеспечения датчиками непрерывного мониторинга глюкозы. Активно пополняем складские запасы инсулинами и сахароснижающими препаратами. Уже в январе сформируем для них полный запас лекарств на первое полугодие 2026 года», — подчеркнул министр.

Ранее «Башинформ» рассказывал, сколько жителей Башкирии получают лекарства на льготной основе.