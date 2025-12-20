Белорусы могут получить до 10 лет за использование этой пиротехники

Виктория Романчикова обратила внимание, что за использование запрещенных пиротехнических средств в общественных местах возможна административная ответственность по статье 19.1 КоАП (мелкое хулиганство). То это может обернуться штрафом от 2 до 30 базовых величин, или от 84 до 1260 рублей в декабре 2025 года и от 90 до 1350 рублей с начала 2026 год. Также может быть наказание в виде или общественных работ, или административного ареста.