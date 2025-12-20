Белорусы могут получить до 10 лет за использование этой пиротехники. Адвокат заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова напомнила про запрет на продажу пиротехники в стране. Подробности опубликованы в телеграм-канале Главного управления Гомельского облисполкома.
Адвокат уточнила, что, согласно с постановлением белорусского правительства № 3 «Об обороте пиротехнических изделий» от 3 января 2025 года в стране была запрещена оптовая, а также розничная торговля пиротехническими изделиями. В частности, указанный запрет действует на продажу и использование изделий II-V классов опасности. Это петарды, салюты, ракеты, римские свечи и другие пиротехнические изделия.
Она добавила, что за нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями предусмотрена административная ответственность по статье 24.30 Кодекса об административных правонарушениях. В частности, по данной статье белорус могут получить штраф до 10 базовых величин, или до 420 рублей (в декабре одна базовая величина составляет 42 рубля), а с января 2026 года штраф составит до 450 рублей (с 1 января 2026 года одна базовая величина составит 45 рублей).
Специалист поясняет: в случае причинения указанными действиями вреда здоровью или же имущественного ущерба, предусматривается уголовная ответственного по статье 299 Уголовного кодекса. По названной статье предусмотрено лишение свободы от 2 до 7 лет (при смерти по неосторожности или же за причинение тяжкого телесного повреждения двум и более людям).
Виктория Романчикова обратила внимание, что за использование запрещенных пиротехнических средств в общественных местах возможна административная ответственность по статье 19.1 КоАП (мелкое хулиганство). То это может обернуться штрафом от 2 до 30 базовых величин, или от 84 до 1260 рублей в декабре 2025 года и от 90 до 1350 рублей с начала 2026 год. Также может быть наказание в виде или общественных работ, или административного ареста.
В том случае, если действия причинили вред здоровью имущественный ущерб, или же есть угроза их причинения, то наступает уголовная ответственность по статье 339 УК (хулиганство). В зависимости от части статьи, грозит лишение свободы до 3 или до 10 лет.
Адвокат уточнила, что запрет не действует на продажу пиротехники юрлицами, которые имеют разрешение (свидетельство) на право реализации пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности, юридическим лицам, имеющим право продажи указанной пиротехники и ее применения.
