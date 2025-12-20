На трассах Новосибирской области работают 36 мобильных пунктов обогрева

В пунктах есть теплая одежда, тепловые пушки, инструменты и пусковые провода для автомобилей. В случае необходимости, водителей доставляют в теплое помещение или транспортируют их машины в безопасное место. Об этом сообщает областной минтранс.
В связи с ухудшением погодных условий, на дорогах региона также патрулируют экипажи ГИБДД. Водителей просят соблюдать осторожность, соответствующую условиям на дорогах. В случае экстренной ситуации можно обращаться по телефону 112 или другим указанным номерам диспетчерской службы.