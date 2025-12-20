Ветеран войны и почетный гражданин Красноярска отметил 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Красноярска Василий Миронович Изосимов сегодня, 20 декабря, отметил свой 100-летний юбилей. Поздравить его приехал губернатор края Михаил Котюков.
— Мы встречались в мае на праздновании 80-летия Великой Победы. Рад был сегодня познакомиться с семьей фронтовика, — поделился руководитель региона.
Юбиляр родился в селе Каптырево на юге края. В 17 лет отправился на фронт, воевал помощником командира взвода. После окончания войны вернулся домой. В мирной жизни работал трактористом-комбайнером, руководил колхозом, возглавлял комбинат бытового обслуживания в Шушенском и Дивногорске. Затем переехал в Красноярск.
Василий Миронович вырастил двух детей, двух внуков. И у него трое правнуков.