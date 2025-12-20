Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран войны и почетный гражданин Красноярска отметил 100-летний юбилей

Губернатор Красноярского края поздравил Василия Изосимова с вековым юбилеем.

Источник: Комсомольская правда

Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Красноярска Василий Миронович Изосимов сегодня, 20 декабря, отметил свой 100-летний юбилей. Поздравить его приехал губернатор края Михаил Котюков.

— Мы встречались в мае на праздновании 80-летия Великой Победы. Рад был сегодня познакомиться с семьей фронтовика, — поделился руководитель региона.

Юбиляр родился в селе Каптырево на юге края. В 17 лет отправился на фронт, воевал помощником командира взвода. После окончания войны вернулся домой. В мирной жизни работал трактористом-комбайнером, руководил колхозом, возглавлял комбинат бытового обслуживания в Шушенском и Дивногорске. Затем переехал в Красноярск.

Василий Миронович вырастил двух детей, двух внуков. И у него трое правнуков.