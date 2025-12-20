Ричмонд
Башкирская группа AY YOLA анонсировала совместный клип с Алсу

Появились кадры нового клипа башкирской группы AY YOLA с Алсу.

Источник: Комсомольская правда

Накануне вечером в своем официальном сообществе башкирская этно-группа AY YOLA анонсировала новый клип на песню «Ай, былбылым». В нем совместно с вокалисткой группы Адель Шайхитдиновой будет исполнять композицию певица Алсу.

На кадрах тизера видно, как Алсу и Адель исполняют народную песню в стилизованных меховых башкирских нарядах. Вокалистки снялись на природе — на кадрах их можно увидеть в зимнем лесу и в горах.

Напомним, башкирская этно-группа AY YOLA с клипом на песню «Хомай» завоевала сердца слушателей по всему миру и попала в хит-парад крупнейших музыкальных платформ. Песня «Ай, былбылым», которую они исполнили совместно с Алсу уходит корнями в эпос «Урал-батыр» и является, по сути, народной. Причем как в Башкирии, так и в соседнем Татарстане.

Когда именно состоится премьера клипа «Ay, bylbylym» музыканты в своих соцсетях не сообщают.

— Премьера клипа уже совсем скоро, — многозначительно написали в своем телеграм-канале члены группы AY YOLA.

