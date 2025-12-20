Башкирская группа AY YOLA анонсировала совместный клип с Алсу

Напомним, башкирская этно-группа AY YOLA с клипом на песню «Хомай» завоевала сердца слушателей по всему миру и попала в хит-парад крупнейших музыкальных платформ. Песня «Ай, былбылым», которую они исполнили совместно с Алсу уходит корнями в эпос «Урал-батыр» и является, по сути, народной. Причем как в Башкирии, так и в соседнем Татарстане.