Мэрия Новосибирска объяснила хлопки в школах учениями

Информацию прокомментировали в департаменте образования мэрии города.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, в МБОУ СОШ № 202 во время проведения учений по распоряжению директора была организована имитация звуков, напоминающих приглушённые выстрелы. О проведении мероприятия заранее были проинформированы сотрудники школы и обучающиеся.
В департаменте также уточнили, что родители были заранее уведомлены о предстоящих учениях. Общегородские антитеррористические тренировки в образовательных учреждениях Новосибирска проходили 18 и 19 декабря.