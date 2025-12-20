Ричмонд
Мэрия Новосибирска объяснила хлопки в школах учениями

В Новосибирске один из родителей обратился с жалобой на громкие хлопки, похожие на выстрелы, которые, по словам ребёнка, были слышны в школе.

Информацию прокомментировали в департаменте образования мэрии города.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, в МБОУ СОШ № 202 во время проведения учений по распоряжению директора была организована имитация звуков, напоминающих приглушённые выстрелы. О проведении мероприятия заранее были проинформированы сотрудники школы и обучающиеся.

В департаменте также уточнили, что родители были заранее уведомлены о предстоящих учениях. Общегородские антитеррористические тренировки в образовательных учреждениях Новосибирска проходили 18 и 19 декабря.