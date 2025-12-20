Соседские пчелы довели до суда: дачник заплатит 30 тысяч рублей за то, что его насекомые покусали женщину

Дачник из Магнитогорска должен выплатить 30 тысяч рублей соседке, которую покусали его пчелы. Женщина подала в суд, утверждая, что дважды подверглась нападению насекомых на своем участке. В результате она получила сильную аллергическую реакцию. Медики подтвердили, что уровень пчелиного яда в ее организме превышал норму.
Как установил Ленинский районный суд Магнитогорска, мужчина устроил у себя на даче пасеку, но не позаботился ни о двухметровом сплошном ограждении, ни о правильном направлении летков, как требуют ветеринарные правила.
В результате фемида встала на сторону пострадавшей. С учетом позиции прокурора суд обязал пчеловода выплатить женщине 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. А чтобы подобная история не повторилась, мужчину принудили ежегодно вывозить ульи с участка в самый «опасный» сезон — с 1 апреля по 1 октября.
Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, решение уже вступило в законную силу.