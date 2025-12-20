Соседские пчелы довели до суда: дачник заплатит 30 тысяч рублей за то, что его насекомые покусали женщину

Дачник из Магнитогорска должен выплатить 30 тысяч рублей соседке, которую покусали его пчелы. Женщина подала в суд, утверждая, что дважды подверглась нападению насекомых на своем участке. В результате она получила сильную аллергическую реакцию. Медики подтвердили, что уровень пчелиного яда в ее организме превышал норму.