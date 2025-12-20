Красносельский: Тирасполь может этой зимой остаться без газа

В Приднестровье накануне вновь ввели чрезвычайный режим в экономике из-за ситуации с газом. Красносельский рассказал, что сейчас происходит с поставками голубого топлива на левый берег Днестра.
«Существует определенный механизм поставок природного газа и система расчетов. В конце ноября ухудшилась ситуация, связанная с осуществлением расчетов на территории Европейского союза. Все взаимосвязано. Естественно, обострились риски снижения темпа платежей до критического уровня. Как следствие — уменьшение объемов поставок природного газа и вероятность необеспеченности. Всеми сторонами и участниками принимаются меры для восстановления штатного режима поставок», — пояснил Красносельский.
Он также добавил, что в сложившихся условиях, когда молдавские власти запрашивали дополнительную электроэнергию из Румынии, Молдавская ГРЭС могла бы увеличить генерацию электричества.
«Молдавская ГРЭС физически способна увеличить объемы выработки электрической энергии — при обеспечении ее дополнительными объемами природного газа. То есть возобновление поставок электроэнергии на экспорт возможно — если для этих целей будет газ», — уточнил лидер Приднестровья.
По словам Красносельского, энергетический кризис начала года и его последствия крайне негативно сказались на всех сферах приднестровской экономики. При этом, как добавил он, сохраняется дискриминационное отношение к нашим хозяйствующим субъектам со стороны Кишинева.
По данным главы Приднестровья, объем промышленного производства сократился почти на 30% по сравнению с прошлым годом, а наибольшие темпы падения индустриального выпуска отмечены в электроэнергетике, химической промышленности, черной металлургии, машиностроении, металлообработке и легкой промышленности.
Кроме того, с начала года объем экспорта сократился на 41,7% — ключевым фактором стало прекращение в 2025 году экспортных поставок электроэнергии.
«Хотя и другие направления очень просели. Объем импорта сократился на 19,2%. Это без учета природного газа. Специалисты докладывают, что внешнеторговый дефицит вырос вдвое. Опять же, не учитывая “качели” с поставками газа», — добавил Красносельский.
Поступления в бюджет крайне ограничены, но социальные обязательства Тирасполь исполняет, важнейшие для жизнеобеспечения программы реализуются и даже оказывается поддержка промышленным предприятиям, оказавшимся в критической ситуации, заключил Красносельский.