В Москве на некоторых шоссе временно закрыли движение

Как отмечается, в настоящее время движение временно закрыто на Большом Каменном мосту. Совершать объезд следует через Садовое кольцо. Кроме того, движение закрыто на Можайском шоссе в районе дома 3/1, объезд осуществляется через проспект Генерала Дорохова. Помимо этого, движение закрыто на дублере Рублевского шоссе на пересечении с улицей Осенняя, объезд через проспект Маршала Жукова, а также на съезде с внутренней стороны МКАД на Рублевское шоссе, объезд через улицу Молодогвардейская.