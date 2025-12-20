Ричмонд
В Екатеринбурге открылась новогодняя ярмарка ручных изделий от 45 мастеров

20—21 декабря в старинном особняке, где больше 100 лет назад располагался первый универмаг Екатеринбурга, можно выбрать изделие ручной работы от свердловских производителей, поучаствовать в 10 творческих бесплатных мастер-классах для взрослых и детей, а также стать зрителем спектаклей «Медвежонок и Новый год» — доброй истории о дружбе, внимательности к друг другу и вере в чудеса.

Источник: Российская газета

На открытии ярмарки выступили юные артисты театра балета, исполнившие вальс снежинок на пуантах. Волшебного настроения добавил детский вокальный коллектив, среди исполнительниц которого — победитель конкурса «Внеземной голос» Наташа Плотникова.

«Это добрая и важная традиция, которая с каждым годом объединяет все больше людей. В этот раз мы ждем свыше трех тысяч гостей», — обратился к гостям и.о. заместителя губернатора Свердловской области-министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

В праздничной программе в субботу и воскресенье — создание открыток с помощью ИИ, свечей из вощины, изготовление новогоднего десерта, роспись имбирного пряника, плетение авоськи, леттеринг (обучение искусству создания уникальных стилизованных надписей) и другие необычные занятия. Также можно поиграть с аниматором, сделать оригинальные снимки в фотозоне или заказ в «блеск‑баре».

Свои работы — игрушки, декор, керамику, украшения, сладости, сувениры — на ярмарке предлагают 45 представителей креативных индустрий.

«Участвуют исключительно локальные мастера и производители из самых разных уголков региона. Для них это существенное подспорье и возможность вырасти, расширить свою аудиторию. Если вы еще не почувствовали новогоднее настроение, здесь его вам помогут создать», — подчеркнул директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.