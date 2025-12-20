В Екатеринбурге открылась новогодняя ярмарка ручных изделий от 45 мастеров

На открытии ярмарки выступили юные артисты театра балета, исполнившие вальс снежинок на пуантах. Волшебного настроения добавил детский вокальный коллектив, среди исполнительниц которого — победитель конкурса «Внеземной голос» Наташа Плотникова.
«Это добрая и важная традиция, которая с каждым годом объединяет все больше людей. В этот раз мы ждем свыше трех тысяч гостей», — обратился к гостям и.о. заместителя губернатора Свердловской области-министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин.
В праздничной программе в субботу и воскресенье — создание открыток с помощью ИИ, свечей из вощины, изготовление новогоднего десерта, роспись имбирного пряника, плетение авоськи, леттеринг (обучение искусству создания уникальных стилизованных надписей) и другие необычные занятия. Также можно поиграть с аниматором, сделать оригинальные снимки в фотозоне или заказ в «блеск‑баре».
Свои работы — игрушки, декор, керамику, украшения, сладости, сувениры — на ярмарке предлагают 45 представителей креативных индустрий.
«Участвуют исключительно локальные мастера и производители из самых разных уголков региона. Для них это существенное подспорье и возможность вырасти, расширить свою аудиторию. Если вы еще не почувствовали новогоднее настроение, здесь его вам помогут создать», — подчеркнул директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.