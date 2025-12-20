В Екатеринбурге открылась новогодняя ярмарка ручных изделий от 45 мастеров

20—21 декабря в старинном особняке, где больше 100 лет назад располагался первый универмаг Екатеринбурга, можно выбрать изделие ручной работы от свердловских производителей, поучаствовать в 10 творческих бесплатных мастер-классах для взрослых и детей, а также стать зрителем спектаклей «Медвежонок и Новый год» — доброй истории о дружбе, внимательности к друг другу и вере в чудеса.