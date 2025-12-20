Первые зоны с интернетом 5G заработали в Беларуси — вот где. Подробности приводит телеграм-канал «Минск и минчанин».
В ноябре 2025 года во время пресс-конференции первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач допустил появление первых опытных зон 5G. По данным телеграм-канала, в районе улицы Брикета в Минске соответствующий значок появился на экране смартфона. Кроме того, сигнал 5G начал ловить в ЖК «Минск-Мир», а также на улицах Кальварийской и Клары Цеткин.
Кстати, Минсвязи назвало точный срок, когда скорость мобильного интернета в Беларуси вырастет в четыре раза.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».
