Первые зоны с интернетом 5G заработали в Беларуси — вот где

В Беларуси появились первые зоны с интернетом 5G.

Источник: Комсомольская правда

Первые зоны с интернетом 5G заработали в Беларуси — вот где. Подробности приводит телеграм-канал «Минск и минчанин».

В ноябре 2025 года во время пресс-конференции первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач допустил появление первых опытных зон 5G. По данным телеграм-канала, в районе улицы Брикета в Минске соответствующий значок появился на экране смартфона. Кроме того, сигнал 5G начал ловить в ЖК «Минск-Мир», а также на улицах Кальварийской и Клары Цеткин.

Кстати, Минсвязи назвало точный срок, когда скорость мобильного интернета в Беларуси вырастет в четыре раза.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

Кроме того, Минздрав сказал, когда фармацевт откажет в выдаче лекарства по рецепту.

