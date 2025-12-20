Первые зоны с интернетом 5G заработали в Беларуси — вот где

В ноябре 2025 года во время пресс-конференции первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач допустил появление первых опытных зон 5G. По данным телеграм-канала, в районе улицы Брикета в Минске соответствующий значок появился на экране смартфона. Кроме того, сигнал 5G начал ловить в ЖК «Минск-Мир», а также на улицах Кальварийской и Клары Цеткин.