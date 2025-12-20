Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте смертельной аварии под Новосибирском вырос стихийный мемориал

Как стало известно, отец погибших девочек в настоящее время служит в зоне специальной военной операции.

Источник: Om1 Новосибирск

На трассе под Новосибирском, где накануне в лобовом столкновении двух иномарок погибли шесть человек, вырос стихийный мемориал. Местные жители приносят к месту трагедии цветы и мягкие игрушки, чтобы почтить память погибших. Среди жертв аварии — четверо взрослых и двое маленьких детей, девочки четырёх и семи лет.

Как стало известно, отец погибших девочек в настоящее время служит в зоне специальной военной операции. Ему уже оформлен выезд домой, чтобы он смог проститься со своими дочерьми и присутствовать на похоронах.

Виновника смертельного ДТП, водителя одного из автомобилей, 20 декабря Новосибирский районный суд заключил под стражу. Мера пресечения в виде ареста избрана сроком на три месяца, в течение которых будет проводиться тщательное расследование всех обстоятельств катастрофы.