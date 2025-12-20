На месте смертельной аварии под Новосибирском вырос стихийный мемориал

На трассе под Новосибирском, где накануне в лобовом столкновении двух иномарок погибли шесть человек, вырос стихийный мемориал. Местные жители приносят к месту трагедии цветы и мягкие игрушки, чтобы почтить память погибших. Среди жертв аварии — четверо взрослых и двое маленьких детей, девочки четырёх и семи лет.