На месте смертельной аварии под Новосибирском вырос стихийный мемориал

На трассе под Новосибирском, где накануне в лобовом столкновении двух иномарок погибли шесть человек, вырос стихийный мемориал. Местные жители приносят к месту трагедии цветы и мягкие игрушки, чтобы почтить память погибших. Среди жертв аварии — четверо взрослых и двое маленьких детей, девочки четырёх и семи лет.
Как стало известно, отец погибших девочек в настоящее время служит в зоне специальной военной операции. Ему уже оформлен выезд домой, чтобы он смог проститься со своими дочерьми и присутствовать на похоронах.
Виновника смертельного ДТП, водителя одного из автомобилей, 20 декабря Новосибирский районный суд заключил под стражу. Мера пресечения в виде ареста избрана сроком на три месяца, в течение которых будет проводиться тщательное расследование всех обстоятельств катастрофы.