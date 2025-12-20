В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил подростка на пит-байке

19 декабря на улице Совхозной в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Нива» не уступил дорогу пит-байку. За рулем мотоцикла находился 15-летний подросток. В результате столкновения несовершеннолетний водитель пит-байка получил травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место, составили административный протокол.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!