В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил подростка на пит-байке

Подросток на пит-байке пострадал в ДТП на улице Совхозной в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

19 декабря на улице Совхозной в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Нива» не уступил дорогу пит-байку. За рулем мотоцикла находился 15-летний подросток. В результате столкновения несовершеннолетний водитель пит-байка получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место, составили административный протокол.

