Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Почта России» доставит открытки омичей родным бесплатно

Акция продлится два дня.

Источник: РИА "Новости"

6+

«Почта России» и парк «Вокруг света» пригласили жителей Омска бесплатно отправить почтовые приветы своим родным и близким.

В течение двух дней, 20 и 21 декабря 2025 года, в резиденции омского Деда Мороза в парке «Зеленый остров» будет работать пункт посткроссинга (обмена почтовыми открытками).

Как рассказали в пресс-службе «Почты России», жители смогут отправить «открытые письма» с новогодними приветами адресатам по всей стране.

Для этого необходимо верно заполнить все адресные строки и обязательно указать почтовый индекс получателя. Марку и оттиск штемпеля сотрудники почты поставят самостоятельно.

Напомним также, в эти выходные в парке проходит ряд праздничных зимних мероприятий (6+). В том числе планируется открыть зимний кинотеатр и зажечь инсталляцию в виде Луны. Вместе с тем синоптики предвещают в Омске и области сильное похолодание в ближайшее время.