«Почта России» доставит открытки омичей родным бесплатно

6+
«Почта России» и парк «Вокруг света» пригласили жителей Омска бесплатно отправить почтовые приветы своим родным и близким.
В течение двух дней, 20 и 21 декабря 2025 года, в резиденции омского Деда Мороза в парке «Зеленый остров» будет работать пункт посткроссинга (обмена почтовыми открытками).
Как рассказали в пресс-службе «Почты России», жители смогут отправить «открытые письма» с новогодними приветами адресатам по всей стране.
Для этого необходимо верно заполнить все адресные строки и обязательно указать почтовый индекс получателя. Марку и оттиск штемпеля сотрудники почты поставят самостоятельно.
Напомним также, в эти выходные в парке проходит ряд праздничных зимних мероприятий (6+). В том числе планируется открыть зимний кинотеатр и зажечь инсталляцию в виде Луны. Вместе с тем синоптики предвещают в Омске и области сильное похолодание в ближайшее время.