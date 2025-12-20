Власти доложили о продолжении извлечения стада баранов из озера в Башкирии

На озере Узеть в Башкирии продолжают работать 15 спасателей, которые вытаскивают из воды погибших подо льдом баранов. По словам главы Бирского района Башкирии Павла Трапезникова, специалиста помогает специального оборудование и техники.
«Спасательные операции продолжаются, привлечены все необходимые силы для успешного завершения работ», — заверил руководитель муниципалитета.
Также местные власти сообщили, что на озере организован постоянный контроль эпидемиологической обстановки. Специалисты берут пробы воды для анализа и мониторят ситуацию.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что из озера извлекли уже более 350 голов.