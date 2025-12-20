На ташкентских рынках начали работать новогодние торговые ярмарки со сниженными ценами

Vaib.uz (Узбекистан. 20 декабря). В преддверии Нового года и в праздничные дни на всех дехканских рынках Ташкента начали свою работу новогодние торговые ярмарки. Их основная цель — обеспечить жителей столицы основными видами продовольственных и сельскохозяйственных товаров, а также предотвратить искусственное завышение цен.