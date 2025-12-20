На ташкентских рынках начали работать новогодние торговые ярмарки со сниженными ценами

Организаторы отмечают, что ярмарки полностью укомплектованы всеми необходимыми продуктами питания. Для эффективной работы за каждым рынком закреплены определённые регионы страны, откуда прибывают дехкане и фермеры, предлагая свежую продукцию напрямую покупателям по принципу «с поля — на стол».
Ярмарки продолжат свою работу до 10 января 2026 года. Жители и гости столицы смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясо, молочные продукты и другую сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам.
Планируется, что благодаря таким мерам в праздничный период удастся не только стабилизировать цены на продукты питания, но и поддержать отечественных производителей.