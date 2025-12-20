Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ташкентских рынках начали работать новогодние торговые ярмарки со сниженными ценами

Vaib.uz (Узбекистан. 20 декабря). В преддверии Нового года и в праздничные дни на всех дехканских рынках Ташкента начали свою работу новогодние торговые ярмарки. Их основная цель — обеспечить жителей столицы основными видами продовольственных и сельскохозяйственных товаров, а также предотвратить искусственное завышение цен.

Источник: Vaib.Uz

Организаторы отмечают, что ярмарки полностью укомплектованы всеми необходимыми продуктами питания. Для эффективной работы за каждым рынком закреплены определённые регионы страны, откуда прибывают дехкане и фермеры, предлагая свежую продукцию напрямую покупателям по принципу «с поля — на стол».

Ярмарки продолжат свою работу до 10 января 2026 года. Жители и гости столицы смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясо, молочные продукты и другую сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам.

Планируется, что благодаря таким мерам в праздничный период удастся не только стабилизировать цены на продукты питания, но и поддержать отечественных производителей.