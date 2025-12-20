Ричмонд
Адвокат сказала, какую пиротехнику могут купить белорусы перед Новым годом

Адвокат перечислила пиротехнику, которую можно купить в Беларуси перед новогодними праздниками.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, какую пиротехнику могут купить белорусы перед Новым годом. Подробности опубликованы в телеграм-канале Главного управления Гомельского облисполкома.

Специалист напомнила, что в стране допускается оптовая, а также розничная торговля в установленном порядке пиротехнических изделий бытового назначения I класса опасности. К ним относятся тортовые свечи (фонтаны холодного огня), бенгальские огни (свечи), а также хлопушки.

Ранее милиция сказала, что будет с запретом на пиротехнику в Беларуси в 2025 году.

Тем временем белорусы могут получить до 10 лет за использование этой пиротехники.

А еще штрафы до 840 рублей грозят белорусам за кормление животных и птиц у подъезда.