Адвокат сказала, какую пиротехнику могут купить белорусы перед Новым годом

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, какую пиротехнику могут купить белорусы перед Новым годом. Подробности опубликованы в телеграм-канале Главного управления Гомельского облисполкома.
Специалист напомнила, что в стране допускается оптовая, а также розничная торговля в установленном порядке пиротехнических изделий бытового назначения I класса опасности. К ним относятся тортовые свечи (фонтаны холодного огня), бенгальские огни (свечи), а также хлопушки.
Ранее милиция сказала, что будет с запретом на пиротехнику в Беларуси в 2025 году.
Тем временем белорусы могут получить до 10 лет за использование этой пиротехники.
А еще штрафы до 840 рублей грозят белорусам за кормление животных и птиц у подъезда.