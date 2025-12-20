Ричмонд
В Москве стартовала благотворительная акция «Будка желаний»

Акция помощи бездомным животным стартовала в Музее городского хозяйства Москвы.

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Акция помощи бездомным животным «Будка желаний» стартовала в музее городского хозяйства Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«В преддверии Нового года в Музее городского хозяйства Москвы началась благотворительная акция “Будка желаний”. В ней могут участвовать те, кто хочет помочь животным из городских приютов», — говорится в сообщении.

Новогодние деревья в павильоне № 5 на ВДНХ украсили особенными шарами, на каждом из которых размещено изображение собак и кошек, которые пока живут в одном из 13 городских приютов, а также сведения о том, что им сейчас необходимо. Подарок можно привезти в указанный приют или оставить в Музее городского хозяйства на ВДНХ.