В Москве стартовала благотворительная акция «Будка желаний»

Новогодние деревья в павильоне № 5 на ВДНХ украсили особенными шарами, на каждом из которых размещено изображение собак и кошек, которые пока живут в одном из 13 городских приютов, а также сведения о том, что им сейчас необходимо. Подарок можно привезти в указанный приют или оставить в Музее городского хозяйства на ВДНХ.