Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни

Захарова призвала молодежь ценить каждую секунду жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни и помнить, что будущие достижения слагаются из ее моментов, которые они проживают каждый день.

«Цените каждый день в вашей жизни. Цените каждую секунду. И не думайте, что это счастье, что это успех, эта радость придут когда-то с какими-то материальными благами, или с какими-то наградами, или очень важными и очень нужными достижениями. Знайте, что то, что вы получите потом, спустя пару десятилетий, слагается из каждой секунды вашей жизни», — сказала Захарова, вручая премию «Время молодых» в номинации «Друг России» в национальном центре Россия в Москве.

Номинация «Друг России» предназначена для лидеров молодёжных сообществ российских соотечественников за рубежом в возрасте до 35 лет, которые объединили вокруг себя единомышленников и продвигают объективный образ России за рубежом.

