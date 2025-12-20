Захарова посоветовала молодежи ценить каждую секунду жизни

«Цените каждый день в вашей жизни. Цените каждую секунду. И не думайте, что это счастье, что это успех, эта радость придут когда-то с какими-то материальными благами, или с какими-то наградами, или очень важными и очень нужными достижениями. Знайте, что то, что вы получите потом, спустя пару десятилетий, слагается из каждой секунды вашей жизни», — сказала Захарова, вручая премию «Время молодых» в номинации «Друг России» в национальном центре Россия в Москве.