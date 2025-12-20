Московским водителям рекомендовали пересесть на метро из-за заторов

«Она соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, проходя через всё Западное Дегунино и пересекая другие улицы. Благодаря этому создадим транспортную связь с районами Головинский и Ховрино, на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее», — сообщил Собянин.