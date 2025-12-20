Московским водителям рекомендовали пересесть на метро из-за заторов

«По данным ЦОДД, дорожная ситуация оценивается в 4 балла — для поездок рекомендуем использовать городской транспорт. На движение в течение дня могут повлиять локальные ограничения движения, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП», — сообщили в ведомстве.
Водителям порекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на севере столицы вдоль МЦД-3 появится новая дорога.
«Она соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, проходя через всё Западное Дегунино и пересекая другие улицы. Благодаря этому создадим транспортную связь с районами Головинский и Ховрино, на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее», — сообщил Собянин.
По его словам, после появления новой дороги время в пути должно сократится на 14 минут.