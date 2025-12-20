Захарова вручила премию «Время молодых» в Москве

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вручила премию «Время молодых» в номинации «Друг России» в национальном центре Россия в Москве.
Вручение состоялось в субботу в рамках проекта «Время молодых» от Росмолодежи. Номинацию выиграл шеф-повар и блогер Милан Янкович-Чорба, Сербия, на втором месте оказался Алексей Ротанов из Узбекистана, лектор и ученый. Третье место заняла Екатерина Назарова, участница проекта RT «ПоэZИя русской зимы».
Захарова, вручая премию, подчеркнула, что российское дипведомство пришлет всем номинантам памятные подарки.
«Вы все друзья России», — сказала она, вручая награды.
Номинация «Друг России» предназначена для лидеров молодёжных сообществ российских соотечественников за рубежом в возрасте до 35 лет, которые объединили вокруг себя единомышленников и продвигают объективный образ России за рубежом.