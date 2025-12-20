Ричмонд
В Омской области из-за метели остановили движение автобусов и фур

Запрет на перемещение транспорта действует на пяти участках федеральных трасс.

Источник: Комсомольская правда

С 14:30 в субботу, 20 декабря, в Омской области действует временный запрет на движение автобусов, маршруток и тяжелых грузовиков. Причина — опасные метеоусловия. О решении ФКУ «Сибуправтодор» сообщили в ГИБДД.

В регионе фиксируют плохую видимость, она установилась из-за сильной низовой метели и мокрого снега. До конца суток для перечисленных категорий транспортных средств закрыты участки федеральных трасс: Р-254, А-320, Р-402 и «Иртыш». Речь в том числе идет и о Южном обходе Омска.

Ориентировочный срок действия ограничений — до 00:00 21 декабря. Время снятия запрета может быть скорректировано, если погода не улучшится.

Ранее «КП Омск» рассказала, что шесть человек погибли в жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск.