В Омской области из-за метели остановили движение автобусов и фур

В регионе фиксируют плохую видимость, она установилась из-за сильной низовой метели и мокрого снега. До конца суток для перечисленных категорий транспортных средств закрыты участки федеральных трасс: Р-254, А-320, Р-402 и «Иртыш». Речь в том числе идет и о Южном обходе Омска.