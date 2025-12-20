Умер артист Анатолий Лобоцкий, который сыграл Машерова в сериале о «Песнярах»

Умер советский и российский актер театра и кино, народный артист России Анатолий Лобоцкий, который сыграл первого секретаря ЦК Компартии БССР Петра Машерова в сериале о «Песнярах». Об этом сообщает ТАСС. Об этом сообщает ТАСС.
Актер умер в субботу, 20 декабря, в возрасте 66 лет. Дата и место прощания с артистом пока неизвестны.
Анатолий Лобоцкий снимался во многих фильмах и сериалах. Среди них «На углу у Патриарших», «Адмирал», «Молодежка», «Калашников», «Исправленному верить. Паутина» и многих других. Лобоцкий сыграл роль Петра Машерова в белорусско-российском сериале «За полчаса до весны», посвященному группе «Песняры». Также он снимался в белорусско-российском сериале «Черная кровь» и в других проектах, связанных с Беларусью.
