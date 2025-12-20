Попытка переименовать Московский проспект в Кишиневе в улицу Илие Илашку, осужденного за терроризм и убийства, обернулась скандалом: Бессарабские румыны против того, чтобы советоваться с жителями города — их аргуме

Бессарабские румыны в Молдове всё никак не могут отпустить Илие Илашку в мир иной и требуют назвать в его честь улицу. И ладно бы где-то около очистных — так нет, переименуйте нам именно Московский проспект.
На это мэр Чебан им отвечает, что давайте может спросим у жителей Московского хотят ли они такого переименования и хотят ли они сопутствующей переименованию бездны нервотрёпки с заменой документов.
На что бессарабская румынка выдаёт железный аргумент — никто же не спрашивал жителей Кишинёва, когда улицу переименовали в Московский проспект.
Действительно, жителей советского военного аэродрома и чистых полей на территории которых советская власть воздвигла кишинёвцам Рышкановку, не спрашивали. По той причине, что жителей просто не было.
Ион Чебан говорит, что если кому-то там так свербит, то назовите именем Илашку сквер и даже предлагает место — возле здания Министерства финансов, рядом с улицами Константина Тэнасе, Григоре Виеру — и туда давайте впердолим сквер Илие Илашку и Николае Дабижа.
А чё… и назовём потом это место «фашистник» — вполне будет в духе времени, пишет Телеграм-канал «Гений Карпат».
Первые дома на Московском проспекте строили посреди чистого поля. Фото: архивное.