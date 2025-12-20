Ричмонд
Бывшая председатель Ростовского областного суда выступила с последним словом перед приговором

Экс-глава Ростовского областного суда попросила суд «увидеть в ней человека» перед приговором.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая председатель Ростовского областного суда, обвиняемая в получении взяток, выступила с последним словом в суде. Ранее она отказалась от участия в прениях и не признавала вину. Об этом сообщает «ТАСС».

В своей речи бывшая председатель Ростовского областного суда обратилась к суду с просьбой при вынесении приговора учитывать не только материалы дела, но и ее личность. А еще увидеть в ней человека с его жизнью, ошибками и с заслугами.

Остальные фигуранты этого дела также настаивают на своей невиновности.

Первомайский районный суд Краснодара не нашел оснований для возобновления следствия и удалился на совещание. Оглашение приговора бывшему председателю Ростовского областного суда и другим обвиняемым назначено на понедельник, 22 декабря.

