Башкирскую фристайлистку с тяжелым переломом спасли врачи из Кемерово

Позднее министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов сообщил в своих соцсетях, что врачи Кемеровской городской клинической больнице № 11 провели спортсменке операцию и установили металлические стержни, фиксирующие отломки в поврежденных костях. После этого фристайлистка прошла комплексную реабилитацию и уже через несколько дней смогла ходить и даже выполнять упражнения с инструктором. 19 декабря спортсменка вернулась домой в Уфу.