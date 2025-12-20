Башкирскую фристайлистку с тяжелым переломом спасли врачи из Кемерово

На днях в Тисульском районе Кемеровской области во время тренировки получила тяжелую травму фристайлистка из Башкирии. Девушка готовилась к выступлению на I этапе Кубка России по фристайлу на базе горнолыжного комплекса «Горная Саланга» и во время спуска столкнулась со сноубордистом.
Как пишут наши коллеги из «КП-Кемерово», спортсменка получила тяжелый перелом костей голени. Девушке оказали первую помощь в Тисульской больнице, а затем ее перевезли в столицу Кузбасса, для специализированного лечения.
Позднее министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов сообщил в своих соцсетях, что врачи Кемеровской городской клинической больнице № 11 провели спортсменке операцию и установили металлические стержни, фиксирующие отломки в поврежденных костях. После этого фристайлистка прошла комплексную реабилитацию и уже через несколько дней смогла ходить и даже выполнять упражнения с инструктором. 19 декабря спортсменка вернулась домой в Уфу.
