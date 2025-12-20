В Ростовской области подешевели популярные марки бензина

На прошлой неделе в Ростовской области снизились цены на два основных вида бензина. Об этом сообщает Росстат по итогам мониторинга с 9 по 15 декабря.
Средняя цена за литр бензина марки АИ-92 в регионе упала на 29 копеек и сейчас составляет 62,17 рубля. Цена литра АИ-95 снизилась на 15 копеек — до 68,75 рубля.
В то же время более дорогие виды топлива, наоборот, подорожали. Литр бензина АИ-98 и выше стал стоить на 5 копеек дороже — 88,75 рубля. Цена на дизельное топливо выросла на десять копеек и теперь в среднем составляет 71 рубль за литр.
