Популярные китайские снеки попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности рассказали в Госстандарте.
Под запретом оказались снеки от китайского производителя Pingdingshan Lianying Food Co., Ltd. Речь идет о такой продукции: огненный острый снек Qiao Pi Dou, острый вегетарианский Motongnaoh, «Острый перекус», со вкусом острых утиных крылышек, «Пряные полоски мокко», снеки Shen Gongbao со вкусом стейка. Также указаны «Пряный вкус утиной шеи», «Тяньшуй Малатанг», Shen Gongbao со вкусом стейка.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярные снеки. Фото: danger.gskp.by.
В перечисленных снеках были обнаружены нарушения. В частности, при их производстве использовались недопустимые пищевые добавки антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316), а также подсластитель цикламовая кислота (Е952). Производитель не указал в маркировке функциональное назначение некоторых из добавок. Вместе с тем на упаковке не было надписей про содержание в продукте сахара и подсластителей. Снеки запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 20 декабря.
