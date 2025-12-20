Популярные китайские снеки попали под запрет продаж в Беларуси

В перечисленных снеках были обнаружены нарушения. В частности, при их производстве использовались недопустимые пищевые добавки антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316), а также подсластитель цикламовая кислота (Е952). Производитель не указал в маркировке функциональное назначение некоторых из добавок. Вместе с тем на упаковке не было надписей про содержание в продукте сахара и подсластителей. Снеки запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 20 декабря.