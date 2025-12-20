«Жильцы забирают вещи из квартир, проводится опись имущества». В Гомеле продолжаются работы в аварийном доме, где взорвался газ

Власти Гомеля, строители уже третьи сутки занимаются многоэтажным домом № 3 по улице Косарева в Гомеле, который был поврежден днем 17 декабря взрывом газа.
У пострадавшего дома круглосуточно работает строительная техника, возводя специальную земляную насыпь для демонтажа конструкций (здесь об этом подробнее). За работами онлайн-контроль ведется и днем, и ночью, сообщает официальный телеграм-канал председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.
В горисполкоме каждый день проходит заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Прибытие необходимого оборудования в Гомель для демонтажа элементов аварийного здания ожидается 21 декабря.
«Демонтаж поврежденной секции здания будет проводиться выборочно, с соблюдением всех требований безопасности для жильцов соседних подъездов, а также для жителей соседнего дома», — говорится в сообщении администрации города.
Что касается вещей в квартирах, то для обеспечения сохранности имущества граждан проводится его опись. Компенсация ущерба будет осуществляться в установленном законом порядке.
На данный момент жители, нуждающиеся во временном жилье, размещены в гостиницах Гомеля. При необходимости расселение будет продолжено.
Организована также помощь жителям дома в передаче личных вещей из квартир, где это возможно сделать безопасно.
К разбору пострадавших конструкций здания строители приступят в ближайшие дни. Площадка под технику, которая будет задействована в демонтажных работах, подсыпана.
Мы писали, что днем 17 декабря МЧС сообщило о вспышке газа в многоэтажном доме в Гомеле: «Произошло обрушение плит перекрытия, ведется поиск пострадавших».
Кроме того, вот что произошло после обрушения перекрытий двух этажей в гомельской многоэтажке: «Живых людей под завалами не обнаружили, верхние этажи демонтируют».