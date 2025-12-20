В Иркутске открыли мемориальную доску в честь ученого Або Шаракшанэ

В Иркутске открыли мемориальную доску в честь одного из создателей систем ракетно-космической обороны страны Або Шаракшанэ. Он родился в Аларском районе, участвовал в Великой Отечественной войне. Або Сергеевич также является лауреатом Государственной премии СССР. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве. Торжественная церемония открытия прошла на территории суворовского военного училища.
— В главном корпусе есть стена с портретами выдающихся иркутян, в числе которых наши космонавты. Або Сергеевич Шаракшанэ займет достойное место в этом ряду замечательных людей, которые прославили наш регион, — обратился к суворовцам, зампред правительства Приангарья Андрей Южаков.
После получения образования в Иркутском военном авиационно-техническом училище, Або Шаракшанэ был направлен в Киевский военный округ. Его боевой путь прошел через Сталинградскую битву и завершился в Кенигсберге. С 1944 года он продолжил свое образование в Ленинградской Военно-воздушной инженерной академии Красной Армии, после чего посвятил себя многолетней научно-испытательной работе.