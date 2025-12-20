В Иркутске открыли мемориальную доску в честь ученого Або Шаракшанэ

После получения образования в Иркутском военном авиационно-техническом училище, Або Шаракшанэ был направлен в Киевский военный округ. Его боевой путь прошел через Сталинградскую битву и завершился в Кенигсберге. С 1944 года он продолжил свое образование в Ленинградской Военно-воздушной инженерной академии Красной Армии, после чего посвятил себя многолетней научно-испытательной работе.