В Самарской области подготовились к вывозу новогоднего мусора

В региональном Министерстве природных ресурсов обсудили меры по обеспечению бесперебойной работы и чистоты в Самарской области во время новогодних каникул. Особое внимание будет уделено содержанию более 800 контейнерных площадок. Госжилинспекция напомнила, что за их неудовлетворительное состояние предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей. Сообщить о проблемах жители смогут через специальный чат-бот инспекции.