В Самарской области подготовились к вывозу новогоднего мусора

В региональном Министерстве природных ресурсов обсудили меры по обеспечению бесперебойной работы и чистоты в Самарской области во время новогодних каникул. Особое внимание будет уделено содержанию более 800 контейнерных площадок. Госжилинспекция напомнила, что за их неудовлетворительное состояние предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей. Сообщить о проблемах жители смогут через специальный чат-бот инспекции.
Департамент городского хозяйства Самары сообщил о готовности специальных бригад. С 31 декабря по 2 января работу обеспечат три бригады предприятия, а до 12 января — одиннадцать. На линии ежедневно будет задействовано не менее 330 единиц спецтехники, еще 48 останутся в резерве.
Отдельной темой обсуждения стали отходы от торговых объектов. Замминистра Игорь Ефимов поручил департаменту экономического развития информировать магазины и пункты выдачи заказов о необходимости сокращать и прессовать объемную упаковку, чтобы она не переполняла контейнеры. Диспетчерская служба регоператора, транспорт и колл-центр в праздничные дни будут работать без перерывов.