Приговор по делу экс-главы Ростовского облсуда огласят 22 декабря

Первомайский районный суд Краснодара завершил судебные прения по делу о коррупции бывшего председателя Ростовского областного суда и других фигурантов. И назначил дату оглашения приговора на понедельник, 22 декабря. Об этом сообщает «ТАСС».
Накануне экс-председатель облсуда выступила с последним словом. Ранее она не признавала вину и отказывалась от участия в прениях сторон. Остальные подсудимые также настаивают на своей невиновности.
Суд, не найдя оснований для возобновления следствия, удалился в совещательную комнату для вынесения окончательного вердикта.
