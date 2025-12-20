Ричмонд
Приговор по делу экс-главы Ростовского облсуда огласят 22 декабря

Суд назначил дату приговора по делу о коррупции бывшего председателя Ростовского облсуда.

Источник: Комсомольская правда

Первомайский районный суд Краснодара завершил судебные прения по делу о коррупции бывшего председателя Ростовского областного суда и других фигурантов. И назначил дату оглашения приговора на понедельник, 22 декабря. Об этом сообщает «ТАСС».

Накануне экс-председатель облсуда выступила с последним словом. Ранее она не признавала вину и отказывалась от участия в прениях сторон. Остальные подсудимые также настаивают на своей невиновности.

Суд, не найдя оснований для возобновления следствия, удалился в совещательную комнату для вынесения окончательного вердикта.

