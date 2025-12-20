Ричмонд
Юрта Кыш Бабая открылась в геопарке Торатау в Башкирии

В геопарке Торатау в Башкирии открылась резиденция Кыш Бабая.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 декабря, в геопарке «Торатау» состоялось открытие Юрты Кыш Бабая. Новогодняя резиденция башкирского Деда Мороза будет работать до 11 января 2021 года. Детей и их родителей ждут в этнокомплексе ежедневно с 11:00 и до 21:00.

Как сообщали ранее в администрации геопарка Торатау, стоимость посещения Юрты Кыш Бабая — 350 рублей за одного ребенка и один сопровождающий взрослый проходит бесплатно.

Сегодня состоялось праздничное открытие полюбившегося в последние несколько лет жителям Башкирии места зимнего отдыха. Для детей организовали новогоднюю программу с театрализованными представлениями.

Ольга ИСКРЕН.

Каждый день до самого закрытия при посещении Юрты Кыш Бабая можно будет вместе с детьми посетить интересные мастер-классы, покататься на санях и снегоходах, устроить фотосессию в национальном костюме и даже пострелять из лука. О ценах на эти и другие зимние развлечения можно узнать в соцсетях геопарка «Торатау».

