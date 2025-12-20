Юрта Кыш Бабая открылась в геопарке Торатау в Башкирии

Каждый день до самого закрытия при посещении Юрты Кыш Бабая можно будет вместе с детьми посетить интересные мастер-классы, покататься на санях и снегоходах, устроить фотосессию в национальном костюме и даже пострелять из лука. О ценах на эти и другие зимние развлечения можно узнать в соцсетях геопарка «Торатау».