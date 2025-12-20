Юрта Кыш Бабая открылась в геопарке Торатау в Башкирии

Сегодня, 20 декабря, в геопарке «Торатау» состоялось открытие Юрты Кыш Бабая. Новогодняя резиденция башкирского Деда Мороза будет работать до 11 января 2021 года. Детей и их родителей ждут в этнокомплексе ежедневно с 11:00 и до 21:00.
Как сообщали ранее в администрации геопарка Торатау, стоимость посещения Юрты Кыш Бабая — 350 рублей за одного ребенка и один сопровождающий взрослый проходит бесплатно.
Сегодня состоялось праздничное открытие полюбившегося в последние несколько лет жителям Башкирии места зимнего отдыха. Для детей организовали новогоднюю программу с театрализованными представлениями.
Ольга ИСКРЕН.
Каждый день до самого закрытия при посещении Юрты Кыш Бабая можно будет вместе с детьми посетить интересные мастер-классы, покататься на санях и снегоходах, устроить фотосессию в национальном костюме и даже пострелять из лука. О ценах на эти и другие зимние развлечения можно узнать в соцсетях геопарка «Торатау».
