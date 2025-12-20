В Самарской области проверят 10 тонн семян для будущих лесов

Каждая партия проходит многоэтапную проверку. Семена проращивают на специальном аппарате, тестируют на наличие грибковых заболеваний и паразитов, а также определяют их жизнеспособность и класс качества. От этого зависит норма высева. Например, семена третьего класса требуют двойной нормы посева — такие тонкости известны только узким специалистам.