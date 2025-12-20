Ричмонд
В Самарской области проверят 10 тонн семян для будущих лесов

Самарская область готовит семенной фонд для лесовосстановления.

Источник: Минлесхоз Самарской области

В Самарской области завершается масштабная экспертиза семенного фонда, предназначенного для восстановления лесов. На уникальной лесосеменной станции специалисты проводят комплексный анализ более 10 тонн семян, заготовленных в этом году.

Каждая партия проходит многоэтапную проверку. Семена проращивают на специальном аппарате, тестируют на наличие грибковых заболеваний и паразитов, а также определяют их жизнеспособность и класс качества. От этого зависит норма высева. Например, семена третьего класса требуют двойной нормы посева — такие тонкости известны только узким специалистам.

Эта кропотливая работа — основа будущего леса. Через 1−2 года из проверенных семян вырастут крепкие сеянцы, которые будут высажены в лесном фонде Самарской области.

Лесовосстановление является ключевым направлением национального проекта «Экологическое благополучие». В 2025 году самарские лесоводы уже вырастили 5,6 миллиона сеянцев. Этого объема хватило, чтобы восстановить лесные площади, сопоставимые по территории с тысячью футбольных полей.