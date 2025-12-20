Хоккейный клуб «Ростов» сыграет с «Кристаллом» 20 декабря

Хоккейный клуб «Ростов» в субботу, 20 декабря, проведет выездной матч против саратовского «Кристалла». Игра начнется в 16:00 по московскому времени.
Эта встреча станет для «Ростова» одной из последних во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Накануне команда объявила о снятии с чемпионата России из-за прекращения финансирования со стороны областного министерства спорта. Это решение было принято буквально через неделю после того, как после девятилетнего перерыва команда вернулась играть на свою историческую домашнюю арену во Дворец спорта, покинув малую «Айс Арену».
Отметим, что в прошлой встрече 18 ноября саратовская команда выиграла в гостях со счетом 4:0.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!