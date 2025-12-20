Хоккейный клуб «Ростов» сыграет с «Кристаллом» 20 декабря

Эта встреча станет для «Ростова» одной из последних во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Накануне команда объявила о снятии с чемпионата России из-за прекращения финансирования со стороны областного министерства спорта. Это решение было принято буквально через неделю после того, как после девятилетнего перерыва команда вернулась играть на свою историческую домашнюю арену во Дворец спорта, покинув малую «Айс Арену».