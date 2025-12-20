«Минскстрой» показал, как снимали купол с планетария в Минске. Подробности и фото опубликованы в телеграм-канале организации.
«На здании обсерватории Минского планетария демонтирован купол», — уточнили в сообщении.
В организации пояснили, что на здании появится новый купол со специальными створками и вращением на 360 градусов. Он будет спроектирован и изготовлен в Москве. Реконструкцией объекта занимается трест № 35. Под новым купол строители усилят колонны, а также зальют монолитный пояс.
«Минскстрой» сказал про демонтаж купола на Минском планетарии. Фото: телеграм-канал предприятия «Минскстрой».
«Планируется, что обновление звездного дома займет не очень много времени, и скоро все желающие смогут в дневное и вечернее время наблюдать за жизнью светил», — заметили в «Минскстрое».
