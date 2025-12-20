Ричмонд
В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО штурмовиком Алишером Шамсутдиновым

В Башкирии проводили в последний путь рядового Алишера Шамсутдинова.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 декабря, в Белорецке на Алле Героев простились с погибшим в зоне СВО рядовым Алишером Шамсутдиновым. Он заключил контракт с Министерством обороны России в июне 2025 года, служил штурмовиком.

Как сообщили в администрации Белорецкого района Башкирии, Алишер Хаджиевич родился в Белорецке в 1967 году. Здесь он окончил школу № 14, затем поступил в Ленинградское авиационное училище. Последние годы работал в шлаковом отвале.

— Алишер Хаджиевич был общительным, отзывчивым, искренним, готовым всегда прийти на помощь в любую минуту, надежным и верным своему слову. Увлекался мотоциклами, состоял в мотоклубе «Стальные когти», играл на гитаре, хорошо пел. Был настоящим патриотом, по зову сердца решил встать на защиту Родины, — написали в соцсетях представители администрации Белорецкого района Башкирии.

Траурный митинг и гражданская панихида прошли в полдень, 20 декабря. В последний путь Алишера Шамсутдинова проводили родные и близкие, к ним присоединились неравнодушные горожане и чиновники районной администрации.

— Он был мужественным бойцом и погиб как герой, защищая Россию. Светлая память и вечный покой доблестному воину, — выразили соболезнования родным воина в администрации района.

