В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО штурмовиком Алишером Шамсутдиновым

— Алишер Хаджиевич был общительным, отзывчивым, искренним, готовым всегда прийти на помощь в любую минуту, надежным и верным своему слову. Увлекался мотоциклами, состоял в мотоклубе «Стальные когти», играл на гитаре, хорошо пел. Был настоящим патриотом, по зову сердца решил встать на защиту Родины, — написали в соцсетях представители администрации Белорецкого района Башкирии.