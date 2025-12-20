45 колледжей Ростовской области подключились к эксперименту по доступности СПО

С 2026 года у девятиклассников, которые хотят получить профессию, появится выбор. Для поступления в колледж им будет достаточно сдать всего два обязательных экзамена — русский язык и математику. После этого они смогут получить аттестат и претендовать на бюджетные места. Это должно помочь школьникам раньше и осознаннее выбрать профессию, а предприятиям получить готовые кадры.