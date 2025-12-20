45 колледжей Ростовской области подключились к эксперименту по доступности СПО

Для решения острой нехватки современных специалистов Ростовская область продолжит эксперимент по упрощенному поступлению в колледжи. Федеральный проект продлен до 2029 года, и донской регион остается одним из 12 его участников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
С 2026 года у девятиклассников, которые хотят получить профессию, появится выбор. Для поступления в колледж им будет достаточно сдать всего два обязательных экзамена — русский язык и математику. После этого они смогут получить аттестат и претендовать на бюджетные места. Это должно помочь школьникам раньше и осознаннее выбрать профессию, а предприятиям получить готовые кадры.
Отметим, что в эксперименте участвуют 45 донских колледжей. Они откроют дополнительные места по 46 специальностям, таким как сварщик, наладчик, строитель, аграрий, медработник и педагог.
