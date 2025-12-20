В Башкирии изменили правила выписки рецептов на медицинские препараты

Накануне в Минздраве Башкирии прошло очередное ведомственное совещание по лекарственному обеспечению пациентов. Как рассказал по его итогам министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, в регионе сменятся правила выписки рецептов на препараты.
По словам чиновника, теперь для пациентов будут выписывать один рецепт на одно наименование лекарства.
— Больше не нужно будет оформлять отдельный рецепт на каждую упаковку. Новый порядок потребует более тесного взаимодействия врача и пациента для своевременной коррекции терапии, но общий объем бюрократических процедур заметно сократится, — пояснил в своих соцсетях Айрат Рахматуллин.
Кроме того, в Минздраве Башкирии доложили, что уже в январе 2026 года будет создан необходимый запас препаратов для пациентов с сахарным диабетом на первое полугодие. Именно эти пациенты являются самой большой группой льготников в республике.
