В Башкирии изменили правила выписки рецептов на медицинские препараты

В Минздраве Башкирии анонсировали изменения правил выписки рецептов.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Минздраве Башкирии прошло очередное ведомственное совещание по лекарственному обеспечению пациентов. Как рассказал по его итогам министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, в регионе сменятся правила выписки рецептов на препараты.

По словам чиновника, теперь для пациентов будут выписывать один рецепт на одно наименование лекарства.

— Больше не нужно будет оформлять отдельный рецепт на каждую упаковку. Новый порядок потребует более тесного взаимодействия врача и пациента для своевременной коррекции терапии, но общий объем бюрократических процедур заметно сократится, — пояснил в своих соцсетях Айрат Рахматуллин.

Кроме того, в Минздраве Башкирии доложили, что уже в январе 2026 года будет создан необходимый запас препаратов для пациентов с сахарным диабетом на первое полугодие. Именно эти пациенты являются самой большой группой льготников в республике.

