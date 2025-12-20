Ричмонд
В Гуково при пожаре в пятиэтажном доме погиб мужчина

Пожар в многоэтажке в Гуково унес жизнь 39-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В городе Гуково Ростовской области в пятницу, 19 декабря, на улице Костюшкина произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. По предварительной версии, причиной стала неосторожность при курении. Об этом сообщили в донском МЧС.

На место происшествия выезжали шесть пожарных на трех спецмашинах. Прибыв, они увидели открытое пламя и дым из окна квартиры на пятом этаже. Огонь удалось потушить на площади 25 квадратных метров.

В ходе разбора завала в горящей квартире спасатели обнаружили тело 39-летнего мужчины. Он погиб на месте.

