В Гуково при пожаре в пятиэтажном доме погиб мужчина

В городе Гуково Ростовской области в пятницу, 19 декабря, на улице Костюшкина произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. По предварительной версии, причиной стала неосторожность при курении. Об этом сообщили в донском МЧС.
На место происшествия выезжали шесть пожарных на трех спецмашинах. Прибыв, они увидели открытое пламя и дым из окна квартиры на пятом этаже. Огонь удалось потушить на площади 25 квадратных метров.
В ходе разбора завала в горящей квартире спасатели обнаружили тело 39-летнего мужчины. Он погиб на месте.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!