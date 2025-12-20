Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума может в январе рассмотреть в первом чтении законопроект об установлении требований к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород, следует из решения профильного комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, документ доступен в думской электронной базе.
Ранее правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.
«Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении — январь 2026 года», — сказано в документе.
Межфракционный законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 2 декабря. Документом предлагается установить требования к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород.
Инициативой предлагается наделить правительство РФ полномочием по утверждению перечня животных, отчуждение которых осуществляется при наличии документов о происхождении. Кроме того, предлагается регламентировать деятельность заводчиков животных, в том числе путем ведения учета заводчиков единой некоммерческой организацией, осуществляющей такой учет.
Помимо этого, документом предусматривается на уровне федерального законодательства ввести определения ключевых понятий в области разведения животных, таких как «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении».
Как ранее отмечали авторы законопроекта, в настоящее время правовое регулирование в сфере общественных отношений в области обращения с животными, связанной с разведением животных, отсутствует.