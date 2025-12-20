Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума может в январе рассмотреть в первом чтении законопроект об установлении требований к разведению животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород, следует из решения профильного комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, документ доступен в думской электронной базе.