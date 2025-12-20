Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мингорисполком сказал, кто будет хедлайнером концерта 1 января у Дворца спорта

Мингорисполком раскрыл хедлайнер концерта в Минске 1 января у Дворца спорта.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сказал, кто будет хедлайнером концерта 1 января у Дворца спорта. Подробности сообщает телеканал ОНТ.

В четверг, 1 января, на площадке у Дворца спорта в 20.00 начнется новогодняя дискотека под открытым небом. Для минчан и гостей столицы выступят популярные белорусские артисты: Никита Белько, Лера Бернатович и Артем Скороль, а также Тео и Ольга Рыжикова, Настя Кравченко, Анна Благова, группа Cosa Nostra, Иван Здонюк. Хедлайнером концерта станет российский певец Леша Свик. Вход на концерт бесплатный.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал про мороз до −11 градусов в Беларуси на неделе с 22 по 28 декабря: «Зима обязательно наступит».

Тем временем адвокат сказала, какую пиротехнику могут купить белорусы перед Новым годом.

А еще Госэнергонадзор сказал правду о штрафе за новогодние гирлянды на окнах белорусов.