Мингорисполком сказал, кто будет хедлайнером концерта 1 января у Дворца спорта

В четверг, 1 января, на площадке у Дворца спорта в 20.00 начнется новогодняя дискотека под открытым небом. Для минчан и гостей столицы выступят популярные белорусские артисты: Никита Белько, Лера Бернатович и Артем Скороль, а также Тео и Ольга Рыжикова, Настя Кравченко, Анна Благова, группа Cosa Nostra, Иван Здонюк. Хедлайнером концерта станет российский певец Леша Свик. Вход на концерт бесплатный.