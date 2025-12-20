Мингорисполком сказал, кто будет хедлайнером концерта 1 января у Дворца спорта. Подробности сообщает телеканал ОНТ.
В четверг, 1 января, на площадке у Дворца спорта в 20.00 начнется новогодняя дискотека под открытым небом. Для минчан и гостей столицы выступят популярные белорусские артисты: Никита Белько, Лера Бернатович и Артем Скороль, а также Тео и Ольга Рыжикова, Настя Кравченко, Анна Благова, группа Cosa Nostra, Иван Здонюк. Хедлайнером концерта станет российский певец Леша Свик. Вход на концерт бесплатный.
