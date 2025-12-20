В Омской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом на трассе

Следственные органы Следственного комитета России по Омской области возбудили уголовное дело по факту крупного дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Омск. Расследование проводится по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По данным следствия, около 12 часов 20 декабря на 551-м километре федеральной трассы столкнулись рейсовый пассажирский автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту «Омск — рабочий поселок Крутинка», и большегрузный автомобиль «Вольво».
В результате аварии погибли шесть человек — водитель автобуса и пять пассажиров. Еще шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили телесные повреждения и госпитализированы.
На месте происшествия работают следователи. Проводится осмотр, назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы и свидетели. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.
