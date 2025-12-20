В Омской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом на трассе

Следственные органы Следственного комитета России по Омской области возбудили уголовное дело по факту крупного дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень — Омск. Расследование проводится по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).