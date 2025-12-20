Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы

«Количество вступительных испытаний не изменится, на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам Единого государственного экзамена, как это было ранее… Мы не планируем переходить к приему по четырем результатам Единого госэкзамена», — цитирует Фалькова РИА Новости.