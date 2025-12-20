Ричмонд
Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. Инициатива принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех не поддержана Министерством науки и высшего образования, сообщил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Количество вступительных испытаний не изменится, на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам Единого государственного экзамена, как это было ранее… Мы не планируем переходить к приему по четырем результатам Единого госэкзамена», — цитирует Фалькова РИА Новости.

Ранее ряд университетов выступили с инициативой принимать на обучение по итогам четырех экзаменов ЕГЭ. В частности, это предлагал Московский государственный технический университет имени Баумана.

На этой неделе Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. В новом учебном году они стали выше по истории (40 вместо 36), физике (41 вместо 39), химии и биологии (40 вместо 39), информатике (46 вместо 44) и иностранному языку (40 вместо 30).

В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) начиная со следующего года будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.

